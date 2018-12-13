المصدر: البيان الإلكتروني

توفي طفل مواطن في الرابعة من عمره نتيجة غرقه في غسالة ملابس كهربائية في منطقة الروضة بعجمان بحسب ما ذكرت شرطة عجمان على حسابها في موقع "تويتر."

وأفاد المقدم يحيى خلف المطروشي مدير مركز شرطة الحميدية الشامل بشرطة عجمان بورود بلاغ إلى غرفه العمليات يفيد بوجود طفل متوفي داخل غسالة ملابس في منزله الكائن بمنطقة الروضة بعجمان، وعليه تحركت دوريه المركز وجميع الوحدات المختصة في الشرطة والنيابة العامة والطبيب الشرعي بعجمان.

وفاة طفل مواطن غرقا داخل غسالة في عجمان pic.twitter.com/SeiJnY8MkQ — Ajman Police (@AjmanPolice) December 13, 2018

وحول ملابسات الحادث، اتضح بأن الطفل المتوفي كان في المنزل مع خاله وجدته، وتوجه إلى موقع الغسيل ودخل في المكان المخصص لوضع الملابس في الغسالة مما أدى إلى إغلاق باب الغسالة عليه ودورانها بشكل أوتوماتيكي بعد امتلائها بالماء الساخن، ما أثر بوفاته بسبب اختناقه وغرقه بداخلها، وعثرت عليه والدته عند عودتها للمنزل، ثم كسر خاله باب الغسالة لإخراجه.

ونوه المقدم يحيى خلف إلى أولياء الأمور بضرورة الاهتمام بالأطفال ومراقبتهم، وعدم تركهم بالقرب من المواقع الخطرة في المنزل، ووضع احتياطات الأمان والسلامة تجنبا للعواقب الوخيمة والإصابات والخسائر في الأرواح.