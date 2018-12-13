يزوّر إجازات مرضية فيفقد عمله

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

واجهت محكمة جنايات الشارقة موظفاً في دائرة حكومية بتهمة الحصول على إجازات، من خلال تقديم إجازات مرضية مزوّرة بمساعدة متهم آخر ما أدى إلى اكتشافه من قبل إدارة العمل وإنهاء خدماته على خلفية ذلك.

وقال المتهم وهو خليجي الجنسية إنه تحصل على الإجازات من المتهم الأول دون أن يكتشف أنها مزورة، كما اعترف أنه استعملها وقدّمها لجهة عمله لكن دون علمه بأنها مزورة، ولفت إلى أنه تم فصله من عمله عندما اكتشف المسؤولون بالعمل تزوير الإجازات المرضية، طالباً أجلاً لتقديم دفاعه بجانب مستند إنهاء خدماته من جهة عمله.

بدورها حجزت المحكمة الدعوة للحكم في جلسة 26 ديسمبر الجاري لتقديم الدفاع بجانب مستند إنهاء الخدمة، كما سمحت للمتهم الأول بتقديم دفاعه.