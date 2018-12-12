يقود مركبة تعاني أعطالاً فنية بلوحة سيارة أخرى

المصدر: Ⅶ أبوظبي - موفق محمد

حددت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس يوم الـ 30 من الشهر الجاري، موعداً للحكم في قضية اتهام آسيوي، بقيادة مركبة تعاني من أعطال فنية وغير مرخصة من قبل إدارة الترخيص على الطريق العام، مستخدماً في ذلك لوحة أرقام تعود لمركبة أخرى مرخصة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اشتباه أحد أفراد دوريات الشرطة، بمركبة تسير على الطريق العام، وتنبعث منها أبخرة وأدخنة، مما يدل على عدم صلاحيتها للسير، ووجود أعطال فنية، ليشرع عبر الأنظمة الالكترونية في إجراءات البحث والتحقيق في أرقام لوحة السيارة، للتأكد من سلامتها فنياً، وصحة أوراق ترخيصها.

حينها تبين له بأن أرقام لوحة السيارة مرخصة وفقاً للإجراءات المتبعة، إلا أن نوع المركبة التي تحمل الأرقام، يختلف تماماً عن نوع المركبة التي تسير أمامه، ليقوم بإيقاف المركبة التي يقودها المتهم وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق معه في حيثيات الواقعة.

وخلال الجلسة أنكر المتهم كافة التهم المنسوبة إليه، موضحاً بأنه يعمل في شركة سلمته المركبة لإنجاز بعض المهام الموكلة إليه، ملتمساً من هيئة المحكمة استخدام أقصى درجات الرأفة في حقه.