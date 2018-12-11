محاكمة أوروبية اعتدت على سائق تاكسي

المصدر: دبي - رامي عايش

باشرت محكمة الجنايات في دبي أمس محاكمة موظفة أوروبية تناولت الكحول في مقر سكنها بأحد فنادق الإمارة، بكثرة حتى فقدت السيطرة على أفعالها وأقوالها، ولم تستيقظ إلا في مركز الشرطة بعد إحضارها بموجب بلاغ يتعلق بالاعتداء والشتم على سائق سيارة الأجرة الذي نقلها من الفندق باتجاه مطعم على شارع الشيخ زايد.

واعترفت المتهمة البالغة من العمر 43 عاماً، في محضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، بتعاطيها المشروبات الكحولية داخل أحد الفنادق في يوم الواقعة، قبل أن تستوقف سيارة أجرة للانتقال إلى مطعم على شارع الشيخ زايد، " ونتيجة تعاطيها الكحول بكثرة، لا تذكر ما قامت به، كما أنها لم تستيقظ إلا وهي في مركز شرطة بر دبي.

وشهد سائق سيارة الأجرة في التحقيقات، أن المتهمة صعدت معه وطلبت منه نقلها إلى الوجهة المذكورة، وأثناء توجهه إلى المكان، لاحظ أنها ليست في حالة طبيعية، "وتفوح منها رائحة الخمور"، ومن ثم بدأت بالاعتداء عليه وسبه وشتمه، وهو ما دفعه للتوقف بالقرب من أحد مراكز الشرطة، واستدعاء أفراد منه للتعامل مع المتهمة التي تم إيداعها في توقيف النساء في المركز وتدوين أقوالها.