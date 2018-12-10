إلزام إدارة مدرسة خاصة برد 5 ملايين درهم ودفع 5 % تعويضاً

المصدر: Ⅶ أبوظبي - موفق محمد

حكمت محكمة أبوظبي حكماً بفسخ عقد الاستثمار بين شركة محلية وإدارة مدرسة خاصة مع إلزام إدارة المدرسة برد مبلغ 5 ملايين درهم التي دفعتها الشركة المحلية، وبدفع 5% فائدة على المبلغ كتعويض من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، جاء ذلك بعد رفع شركة محلية دعوى قضائية أمام المحكمة ضد إدارة مدرسة خاصة، تطالبها برد مبلغ 5 ملايين درهم، هي قيمة استثمارات دفعتها الشركة المحلية، مقابل شراء 10% من أسهم المدرسة، مع إلزام إدارة المدرسة، بدفع تعويضات مالية لقاء إخلالها ببنود عقد الاستثمار وعدم دفعهم للأرباح المالية المتفق عليها طول 5 سنوات متواصلة.

وخلال الجلسة قدّم المحامي علي الخاجة الحاضر مع الشركة المحلية، طلباً لندب لجنة ثلاثية متخصصة في أعمال الشركات تكون مهمتها، بحث المطالب الواردة بالدعوى القضائية، وتحديد مدى مسؤولية إدارة المدرسة عن الخسائر.

وشرح ملابسات القضية بأن الشركة المحلية، اتفقت بموجب عقد استثماري بينها وبين إدارة المدرسة على الاستثمار في حصص المدرسة الخاصة، بشراء 10% من الأسهم، بـ 5 ملايين درهم.