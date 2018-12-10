اتهام آسيوي بسحب 21 ألف درهم بعد استيلائه على بطاقة ائتمانية

المصدر: Ⅶ الشارقة - نورا الأمير

نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية اتُّهِم فيها شخص آسيوي بالاستيلاء على بطاقة ائتمانية تعود ملكيتها لشخص آخر، وسحب مبلغ 21 ألف درهم من حساب البطاقة.

وكرر المتهم أقواله الواردة في محضر تحقيقات الشرطة والنيابة قائلاً: إن المشتكي هو من أعطاه البطاقة الائتمانية وطلب منه القيام بسحب المبالغ المالية محل الواقعة، وانه لم يسرق البطاقة ولم يستول على الأموال التي تم سحبها، مشيراً إلى أن لديه قضية أخرى في دبي «اعتداء على آخر» مطالبا المحكمة بالإسراع في إصدار حكمها عليه، مؤكدا براءته مما نسب إليه. وأجلت المحكمة النظر في القضية لتاريخ 23 من الشهر الجاري لاستدعاء الشاكي ومواجهته بالمتهم.

سرقة

إلى ذلك نظرت المحكمة قضية سرقة من مكان العمل المتهم فيها شاب آسيوي وجهت له الهيئة القضائية تهمة سرقة مبلغ مالي من المحل الذي يعمل فيه، وقال رئيس المحكمة: إن هناك رسائل عبر الواتساب تم توجيهها للمجني عليه تقر فيها بارتكاب جريمة السرقة.