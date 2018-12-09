وفاة مواطن بحادث مروري في الشارقة

المصدر: البيان الالكتروني

توفي مواطن يبلغ من العمر ثلاثين عاماً إثر حادث مروري وقع ظهر اليوم على أحد الطرق الخارجية بالشارقة نتيجة السرعة الزائدة.

و أوضح المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، أن غرفة العمليات المركزية، تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري على شارع الشيخ محمد بن زايد في الاتجاه المؤدي إلى عجمان عند الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم.

وفور تلقي البلاغ هرعت إلى موقع الحادث دوريات الأنجاد، والإسعاف الوطني، والدفاع المدني، حيث تبين إصابة قائد المركبة بإصابات بليغة، نقل على إثره إلى مستشفى القاسمي بالشارقة، وعلى الرغم من المحاولات التي بذلها قسم الطوارئ لإنقاذ حياته إلا أنه قد وافته المنية متأثراً بإصابته.

وأشارت لجنة تخطيط الحوادث، أن السرعة الزائدة، وعدم الانتباه أثناء القيادة، أدى إلى إنحراف المركبة بصورة مفاجئة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، مما تسبب في اصطدامها بمركبة أخرى، واستقرارها بعمود الإنارة بمنتصف الطريق، وقد نجحت دوريات الشرطة المتواجدة بموقع الحادث من إخراج الشاب من المركبة قبل اشتعالها .. الا ان حالته الحرجة نتيجة الاصطدام حالت دون نجاته، ووفاته عند وصوله إلى المستشفى.

وأعرب المقدم علاي عن بالغ أسفه لوقوع الحادث ووفاة قائد المركبة، داعياً كافة مستخدمي الطريق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والتمهل أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق لأنها من الأسباب الرئيسة وراء أغلب الحوادث المرورية البليغة.. متمنيا السلامة للجميع.