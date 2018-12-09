يسرقون مصوغات ذهبية من منزل سيدة

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

تعرّضت سيدة تقطن في منطقة الشهباء بالشارقة للسرقة من قبل ثلاثة أشخاص، أحدهم يعمل مخلّصاً للمعاملات لدى زوجها، حيث دخل عليها المتهمون وهي برفقة طفليها 5 و6 سنوات، لتتفاجأ بهم يقومون بتوثيق يديها بحبل من البلاستيك، أحضروه معهم وقاموا بسرقة مصوغاتها الذهبية وغادروا المكان.

وبحسب القائم بأمر الضبط في شرطة الشارقة قال إنهم تلقوا بلاغاً من المجني عليها تفيد بتعرضها للسرقة داخل منزلها، حيث انتقل على الفور إلى مكان الواقعة في «الشهباء» وعثر على السيدة مقيّدة بحبل ولم يكن معها أحد في المنزل سوى طفلين أفادت بأنهما ابناها، مشيراً إلى أنها أدلت بأقوالها وذكرت أن ثلاثة أشخاص من جنسية آسيوية، تعرفت على أحدهم كونه يعمل مع زوجها في تخليص المعاملات، وهو من أوهمها أن زوجها أرسله لإحضار بعض الأوراق المهمة، وعندما فتحت الباب للاستيضاح عن المطلوب بالضبط تفاجأت بدخول اثنين آخرين معه، وقاموا بتقييدها لمنع تحركها وسرقوا منها مصوغات ذهبية بقيمة 6 آلاف درهم. وقال الشاهد من شرطة الشارقة: إنهم اعترفوا في محضر التحقيقات ببيع الذهب بقيمة ستة آلاف درهم لأحد المحلات التجارية المتخصصة ببيع وشراء المجوهرات.