91.4 % الفصل في القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية الاتحادية خلال 2017

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أشار تقرير حديث أصدرته وزارة العدل إلى أن المحاكم الابتدائية الاتحادية في كل إمارات الدولة حققت خلال العام الماضي 2017، نسبة فصل في القضايا بلغت 91.4% مع ارتفاع في عدد القضايا المنظورة 1440 قضية عن عام 2016 الذي سجل نسبة فصل 93.4%.

وتعكس تلك النسبة تمكن المحاكم الاتحادية بالدولة من المحافظة على نسبة فصل في الدعاوى المقيدة تفوق 90% مع زيادة عدد القضايا المعروضة، فضلاً عن نجاحها في تقديم نموذج ناصع لترسيخ سيادة القانون وتعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة والمقيمين على أرض الدولة.

فصل

وقد فصلت المحاكم خلال عام 2017 في 35 ألف و858 قضية، من أصل 40 ألفاً و655 قضية نظرتها المحاكم، بنسبة بلغت 91.4%، مقابل 35 ألفاً و316 قضية فصل فيها في عام 2016، من أصل 39 ألفاً و215 قضية نظرت، وبنسبة فصل بلغت 93.4%.

وشكلت قضايا «الجنح» العدد الأكبر من إجمالي عدد القضايا المنظورة خلال عام 2017 بواقع 38 ألفاً و810 قضايا، أصدرت فيها المحاكم أحكاماً بالإدانة في 34 ألفاً و845 قضية والبراءة في 1004 قضايا، في حين نظرت الدوائر المعنية بنظر قضايا «الجنايات» في 1845 قضية خلال الفترة ذاتها، أصدرت فيها المحاكم أحكاماً بالإدانة في 1201 قضية والبراءة في 100 قضية.

ولفت التقرير إلى أن مجموع القضايا المؤجلة التي نظرتها المحاكم الابتدائية الاتحادية من العام الماضي إلى العام الجاري 2018، وصل إلى 3 آلاف و496 قضية، منها 2952 قضية أجلت للنظر في محاكم «الجنح»، و544 أجلت للنظر في محاكم «الجنايات».

ترتيب

وتصدرت محكمة الشارقة «المدنية» جدول المحاكم الاتحادية من حيث أكثر المحاكم نظراً للقضايا بواقع 15314 قضية، منها 15278 قضية نظرتها محاكم الجنح، و36 نظرتها محاكم الجنايات، تلتها محكمة عجمان بواقع 11924 قضية، منها 11651 جنحة و273 جناية.

واحتلت محكمة الشارقة «الشرعية» المرتبة الثالثة بواقع 4864 قضية، منها 4090 قضية في «الجنح» و774 قضية في «الجنايات»، ثم محكمة الفجيرة بواقع 3244 قضية، منها 3140 قضية في «الجنح» و104 قضايا في «الجنايات».

وفي المرتبة الخامسة جاءت محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية بواقع 1009 قضايا، منها 520 قضية نظرتها محاكم الجنايات و489 قضية نظرتها محاكم الجنح، ثم محكمة الذيد بـ 736 قضية منها 735 قضية في «الجنح» وقضية واحدة نظرتها «الجنايات». ونظرت محكمة دبا الفجيرة في 517 قضية، منها 500 قضية نظرتها دوائر «الجنح» و27 قضية نظرتها «الجنايات»، ثم كلباء بواقع 522 قضية، منها 499 قضية في «الجنح» و23 قضية في «الجنايات، أما محكمة دبا الحصن فقد نظرت في 76 قضية منها 72 قضية في دوائر «الجنح» و4 قضايا في «الجنايات».