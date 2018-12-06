يسرق "صديقته" بعد التعرف إليها بساعة واحدة

المصدر: دبي-رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي اليوم شابا عربيا، بتهمة سرقة حقيبة أوروبية حضرت إليه إلى مقر سكنه في أحد الفنادق بعد التعرف إليها بنحو ساعة عبر أحد تطبيقات الدردشة.

وشهدت المجني عليها أمام النيابة العامة أنها تعرفت إلى المتهم الذي حضر إلى الدولة بتأشيرة زيارة، عبر أحد تطبيقات الدردشة قبل واقعة السرقة بساعة واحدة، وأخبرها في ذاك الوقت أنه لا يجيد التحدث بلغتهاـ وانه يرغب في التعرف اليها ودعوتها إلى العشاء، فوافقت على ذلك، وحضرت الى الفندق قادمة من ابوظبي، لتتفاجأ لدى دخولها غرفته بسؤاله إذا ما كانت تملك اية مبالغ مالية، للحصول عليها، لكنها رفضت اعطاءه أي مبلغ، وأدركت نواياه السيئة بالاختلاء فيها والاعتداء الفاحش عليها.

وأضافت انه بمحاولتها مغادرة الغرفة، امسك المتهم بها ونزع منها حقيبتها وسرق منها 7600 درهم، قبل ان يتوجه الى دورة المياه للاختباء فيها واغلاق الباب خلفه، مشيرة الى انها سارعت الى الاتصال بأمن الفندق، والشرطة التي حضرت الى المكان وعثرت على المبلغ بحوزة المتهم بعد تفتيشه.