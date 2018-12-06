يقلّدون ختماً رسمياً للاستيلاء على قيمة عقود سكنية

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

نظرت هيئة محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، قضية اتهام ثلاثة أشخاص من الجنسية العربية بتقليد ختم رسمي لإحدى الجهات الحكومية في رأس الخيمة، واستعماله في تزوير محررات رسمية والأختام الخاصة بعقود الإيجار السكنية والتجارية، بغرض الاستيلاء على القيمة المادية لتلك العقود. وأنكر المتهمان الأول والثاني أمام هيئة المحكمة التهم التي وجهتها لهم النيابة العامة في رأس الخيمة، والخاصة بتقليد ختم إحدى الجهات الحكومية واستعماله، وتزوير محررات رسمية رغم العلم بتزويرها.