حبس آسيوي أحرق 9 مركبات عمداً مقابل 1200 درهم

المصدر: دبي ــ رامي عايش

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم حكما على آسيوي بالحبس 3 سنوات والابعاد عن الدولة، لإدانته بارتكاب جريمتين مختلفتين في الزمان، ومتشابهتين في الفعل الاجرامي وهو إضرام النار عمدا في 9 مركبات ما بين شاحنة ثقيلة وحافلة نقل ركاب وسيارة صغيرة، مقابل 600 درهم عن كل جريمة.

وبحسب التفاصيل الواردة في أمر الإحالة من النيابة العامة، والخاص بالقضية الأولى، فإن المدان اشترك مع متهمين هاربين في 3 يونيو الماضي في سكب مادة مشتعلة على احدى الشاحنات في منطقة جبل علي، ثم أشعل النار فيها بواسطة قداحة كانت بحوزته، قبل أن يمتد الحريق إلى خمس مركبات أخرى مختلفة الاحجام والوظائف.

واعترف الفاعل لدى إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة، بالتهمة المسندة اليه في القضية الأولى، وأفاد بانه تعاطى المخدرات في يوم الواقعة، وانه قام بهذا الفعل الاجرامي مقابل 600 درهم.

وفي القضية الثانية، اشترك المتهم مع متهمين اخرين هاربين في اشعال النار عمدا في شاحنتين وحافلة في المنطقة عينها، بالأسلوب الاجرامي عينه، ومقابل المبلغ المالي عينه.

اما الشرطة فقد استدلت على الفاعل، نظرا لوجود عدة بلاغات مجهولة بالأسلوب الاجرامي ذاته، المتبع من قبل الجاني في ارتكاب واقعة اضرام النار عمدا في المركبات.