حبس آسيوي انتقم من عشيقته بأسلوب "رخيص"

المصدر: دبي ــ رامي عايش

قضت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم بحبس بائع آسيوي مدة 6 شهور، والابعاد عن الدولة، لثبوت تورطه بالانتقام من عشيقته بأسلوب "رخيص"، بأن استأجر لها ثلاثة اشخاص، ليقتحموا شقتها، ويقيدوها، ويعتدوا عليها، ويسرقوا منها 12 ألف درهم وهاتفها النقال، والسبب هو "انها قطعت علاقتها به، بعد استمرارها 3 أعوام".

أوراق التحقيقات في هذه الجريمة ، دلت ان "العشيق" خطط لهذه الجريمة بعد أسبوع من قطع المجني عليها علاقتها به، وأراد "تلقينها درسا لا تنساه ما بقيت على قيد الحياة"، فاستعان ببائع اخر من موطنه يسكن في امارة مجاورة، وعرض عليه الفي درهم إذا ساعده في استئجار شخصين يمكنهما تنفيذ مخططه الاجرامي، فوافق الأخير على العرض، وجلب خياطين يسكنان في الامارة عينها، واشترى "العاشق لهما" من احد المراكز التجارية في دبي ملابس خاصة وردت أوصافها في واقعة البلاغ، قبل أن يتوجهوا بسيارة" الأخير" الى المدينة العالمية حيث تسكن المجني عليها.

وتضيف التحقيقات ان الخياطين ترجلا من سيارة "العشيق"، وتوجها وحدهما نحو شقة المجني عليها، ولدى وصولهما الباب، قرعا الجرس، أكثر من مرة حتى اجبرا المجني عليها على فتح الباب للتأكد من هوية "الطارق"، وما ان فتحت حتى اقتحما الشقة، وكبلاها، وألصقا شريطا على فمها، وقيدا يديها ورجليها، قبل ان يبحثا عن حقيبتها ويسرقا هاتفها والمبلغ المذكور، ويغادرا المكان بعد ملامسة جسدها وتصويره كما طلب منهما "المنتقم".

وعاقبت "الجنايات" المشتركين مع "العشيق" بالجريمة، بالعقوبة عينها لأدانتهم بما أسند إليهم من تهم.