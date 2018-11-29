حبس ابن دبلوماسي خليجي اعتدى على شرطيين

المصدر: دبي ــ رامي عايش

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات اليوم حكماً بحبس ابن قنصل خليجي ثلاثة شهور، وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم، لإدانته بالاعتداء على اثنين من أفراد الشرطة، ومقاومتهما بالقوة والعنف والسب، أثناء محاولتهما ضبطه بينما كان يقود مركبة لا تحمل لوحة ارقام، بطيش وتهور على الشارع العام.

وقالت النيابة في أمر الإحالة إن المدان البالغ من العمر 30 عاما، عاطل عن العمل، وانه استعمل التهديد مع الشرطيين بفصلهما من عملهما، زاعما معرفته بشخصية امنية رفيعة المستوى في دبي، في وقت هددهما كذلك بعائلته وانه "سيعلمهما الادب".

وأفاد احد الشرطيين المجني عليهما في تحقيقات النيابة انه وزميله شاهدا مركبة يقودها سائقها بطيش وتهور وبدون لوحات أرقام، فتتبعاها، ولما توقف سائقها، طلبا منه ابراز ما يثبت هويته، فأبرز لهما رخصة قيادة غير واضحة البيانات، فرفضاها، وطلبا منه هوية أخرى، لكنه لم يعجبه ذلك، وراح يسخر منهما، ويرد عليهما " انا ابن دبلوماسي"، حتى انه حاول الاعتداء على احدهما بلكمة على وجهه، الا ان " الأخير" تفادى تلك اللكمة، وهددهما بالقول انه يعرف شخصية امنية رفيعة المستوى في دبي، وسيسعى من اجل انهاء خدماتهما في الشرطة، إضافة الى قوله لهما: "لن ادخل مركز الشرطة ولا دقيقة واحدة، وحتى لو دخلت، فسأعرف كيف اوصل لكما، فأنا من " لعائلة الفلانية"، قادرة على تأديبكما".

وذكر الشاهد أن المدان كانت تنبعث من فمه رائحة المشروبات الكحولية أثناء محاولة ضبطه وإلقاء القيد في يديه.