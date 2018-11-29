يضرم النار في 9 مركبات مقابل 1200 درهم

المصدر: دبي ــ رامي عايش

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم محاكمة شاب آسيوي عاطل عن العمل في قضيتين مختلفتين في الزمان، ومتشابهتين في الفعل الاجرامي الذي وقع بعد تعمد المتهم بالاشتراك مع متهمين اخرين هاربين، إضرام النار عمدا في 9 مركبات ما بين شاحنة ثقيلة وحافلة نقل ركاب وسيارة صغيرة، مقابل 600 درهم عن كل جريمة.

وبحسب التفاصيل الواردة في أمر الإحالة من النيابة العامة، والخاص بالقضية الأولى، فإن المتهم اشترك مع المتهمين الهاربين في 3 يونيو الماضي في سكب مادة مشتعلة على احدى الشاحنات في منطقة جبل علي، ثم أشعل النار فيها بواسطة قداحة كانت بحوزته، قبل أن يمتد الحريق الى خمس مركبات أخرى مختلفة الاحجام.

واعترف المتهم لدى إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة، بالتهمة المسندة إليه في القضية الأولى، وأفاد بانه تعاطى المخدرات في يوم الواقعة، وانه قام بهذا الفعل الاجرامي مقابل 600 درهم.

وفي القضية الثانية، اشترك المتهم مع متهمين اخرين هاربين في اشعال النار عمدا في شاحنتين وحافلة في المنطقة عينها، بالأسلوب الاجرامي عينه، ومقابل المبلغ المالي عينه.

اما الشرطة فقد استدلت على المتهم، كون انه كانت عدة بلاغات مجهولة بالأسلوب الاجرامي ذاته، المتبع من قبل المتهم في ارتكاب واقعة اضرام النار عمدا في المركبات.