وفاة شاب مواطن اصطدمت دراجته النارية بسيارة نقل

المصدر: رأس الخيمة - البيان

توفي شاب مواطن يبلغ من العمر (24) سنة إثر حادث مروري ظهر اليوم على شارع الرمس - شمل بعد اصطدامه بسيارة نقل (بك أب) وتعود تفاصيل الحادث بحسب ما صرح به رئيس مركز شرطة الرمس الشامل المقدم أيمن العوبد، بأنه ورد بلاغ لغرفة العمليات الساعة الواحدة و٤٠ دقيقة ظهرا، يفيد بوجود حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة نقل كبيرة على شارع الرمس شمل، وعليه تحركت سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف، والإسعاف الوطني لموقع الحادث، ليتبين وفاة سائق الدراجة في موقع الحادث، ومن خلال التخطيط والمعاينة اتضح أن سائق الدراجة المتوفي كان يسير في طريقه الصحيح قادما من الرمس باتجاه شارع شمل، ليتفاجأ بدخول مركبة البيك أب أمامه من فتحت الدوران، يقودها شخص آسيوي الجنسية (47) سنة، دون أن يتأكد قائدها من خلو الطريق، مما أدى الى اصطدام صاحب الدراجة به، ويتوفى على الفور نتيجة قوة الاصطدام.

وأضاف العوبد أنه تم نقل جثمان المتوفي إلى أقرب مستشفى، تمهيدا لتسليم جثمانه لذويه وإتمام بقية إجراءات ومراسم الدفن حسب المتبع.

كما أهاب مدير عام العمليات المركزية العميد دكتور محمد الحميدي بكافة الأخوة السائقين وكافة مستخدمي الطريق إلى ضرورة الانتباه وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وعدم دخول الشارع إلا بعد التأكد من خلوه تماما من المركبات والعمل على تقدير المسافات والأبعاد بشكل صحيح قبل المضي قدما في طريقه، وكذلك التقيد بالسرعات المحددة على الشوارع الداخلية والخارجية، لتجنب الحوادث الجسيمة وحفاظا على أرواح جميع مستخدمي الطريق.

كما تقدم مدير عام العمليات المركزية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد سائلا المولى عز وجل أنه يدخله فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.