الإعدام لآسيوي قتل كفيله بـ "ساطور"

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أصدرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم الاربعاء، وبالإجماع، حكما بالإعدام بحق آسيوي، أدين بقتل صاحب العمل الذي يعمل لديه (كفيله) من نفس الجنسية باستخدام "ساطور" ، إثر خلاف نشب بينهما بعد تقليص القتيل لراتب المتهم من 1500 درهم إلى الف درهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء بعد ورود بلاغ للجهات الشرطية، يفيد بتعرض صاحب ورشة بمنطقة مصفحة الصناعة إلى اعتداء بليغ باستخدام أداة حادة "ساطور طبخ" اثناء وجوده داخل مركبة، ما أسفر عن وفاته، لتشرع الشرطة في إجراءات البحث والتحري في الواقعة وتحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة.

وبين المقطع المصور الذي سجلته كاميرات المراقبة التابعة لاحد المحال التجارية بالمنطقة، أن المتهم قام بعد ارتكابه لجريمة القتل بسرقة هاتفين محمولين للضحية، إضافة إلى سرقة حاسب آلي محمول واخفائه، ليعود في اليوم الثاني إلى عمله الذي يملكه الضحية، وكأن شيئاً لم يحدث.

كما اظهر المقطع المصور المتهم برفقة شخص آخر، وهما يهرولان عقب وقوع الجريمة، وبمواجهته بالمقطع اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وقال: إن صاحب العمل استقدمه من بلده الأم للعمل لديه على راتب قدره 1500 درهم، وبحلول موعد استلام راتب الشهر، قام المجني عليه بانتقاص مبلغ من راتب المتهم الشهري، وتسليمه مبلغ 1000 درهم، وعندما استفسر عن السبب، طلب منه المجني عليه ممارسة الرذيلة معه مقابل حصوله على باقي الراتب الشهري، ليتم احالته إلى المحكمة المختصة.