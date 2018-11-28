توفير مسكن مؤقت لعائلة مواطنة في الشارقة احترق منزلها بسبب الأمطار

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

قامت دائرة الإسكان في الشارقة بتوفير مسكن مؤقت لمواطن وأسرته المكونة من 8 أبناء، إلى حين الانتهاء من صيانة منزله الذي تعرّض للاحتراق بشكل كامل نتيجة دخول مياه الأمطار على المولد الكهربائي.

وقال المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان في الشارقة: إن الدائرة وفّرت المسكن المؤقت للعائلة المكونة من 8 أشخاص، إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة المطلوبة، موضحاً أن فريقاً من إدارة الإسكان الطارئ توجهوا إلى المنزل المتضرر، مشيراً إلى أنه تم إرسال فريق عمل هندسي لمعاينة الأضرار.

وأكد المهندس الطنيجي، أن الدائرة تعمل وفق توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في توفير وتأمين حياة كريمة ومستقرة لأبناء الإمارة، مشيراً إلى أن السكن الطارئ يخدم كل من تتعرض مساكنهم لأضرار طارئة أو تعاني اكتظاظاً، حيث تقوم الدائرة على الفور بإرسال فريق عمل من الإدارة، ويتم ترتيب أوضاعهم ووفق اشتراطات محددة.

وكان منزل المواطن قد تعرض للاحتراق بعد أن تسربت مياه الأمطار إلى الكهرباء داخل المنزل، حيث ورد بلاغ إلى غرفة العمليات في الدفاع المدني 7 و36 دقيقة تفيد باحتراق منزل في القراين 2 وتحركت فرق الإنقاذ والإسعاف، وتم السيطرة على الحادث خلال 10 دقائق.