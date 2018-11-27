الحكم بقضية «الجوائز الوهمية» 11 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

حدّدت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، يوم 11 من ديسمبر المقبل، موعداً للحكم في قضية اتهام 4 آسيويين، بممارسة نشاط إجرامي للاحتيال والنصب على الأفراد من خلال إرسال رسائل إلكترونية عبر خدمة «الوتساب» تفيد بفوزهم بجائزة مالية قدرها 200 ألف درهم.

وتعود تفاصيل قضية «الجوائز الوهمية» إلى ورود بلاغات إلى الجهات المعنية، تفيد بتعرض أصحابها لواقعة نصب واحتيال، نتج عنها سرقة مبالغ كبيرة من أموالهم، بعد أن ارسل لهم احد المتهمين، رسالة إلكترونية إلى هواتفهم المتحركة، تدعي لهم خلافاً للحقيقة، بأنهم فازوا بجائزة مالية قدرها 200 ألف درهم، ليعاود الضحايا الاتصال بصاحب الرسالة، للاستفسار منه حول كيفية الحصول على مبلغ الجائزة، حيث يوهمهم المتهم حينها بأنه من موظفي إحدى المراكز التجارية المعروفة بأبوظبي.

وبمجرد أن يتضح للمتهم بأن المتصل قد بدأ في الوقوع في شباكه وتصديق كذبتهم بفوزه بالجائزة المالية، يشرع في إجراء مجموعة من عمليات ارسال لرسائل نصية (SMS) لإيهام الضحية وتأكيد ثقتهم بالمتصل، وبالتالي الإيقاع به بعد أخذ أرقام حسابه والرقم السري، بزعم استكمال الإجراءات الخاصة باستلام هذه الجوائز الوهمية.

وعلى الفور شرعت الجهات المعنية في متابعة البلاغ، وتحديد هويات المتهمين الأربعة وإلقاء القبض عليهم، حيث بين من خلال التحقيقات بأن المتهمين شرعوا في تحويل مقر سكنهم إلى وكر لممارسة نشاطهم الإجرامي، مستخدمين في ذلك أكثر من 50 هاتفاً وشريحة هاتفية، تبين بأن المتهمين الأربعة عكفوا على استخدامها في عملية التواصل مع الضحايا، باتخاذ صفة غير صحيحة زاعمين عملهم في المركز التجاري ذاته الذي قدم الجائزة المالية.

وأوضحت التحقيقات بأن المتهم الرئيسي في القضية يقيم في الدولة بصورة غير مشروعة، وذلك بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الزيارة، حيث قدم إلى الدولة بتأشيرة، بهدف التكسب غير المشروع عبر ممارسة نشاطه الإجرامي، متوهما بانه سينجح في ذلك ومغادرة الدولة من دون إلقاء القبض عليه.