شرطة دبي تنقذ 7 بحارة جنحت سفينتهم

المصدر: دبي - البيان

تمكنت فرق الإنقاذ البحري ومركز شرطة الموانئ ليلة أمس، ورغم سوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر والظلام الدامس، من تنفيذ عملية نوعية استطاعت خلالها إنقاذ حياة 7 بحارة بينهم اثنان سقطا في مياه البحر بسبب جنوح سفينتهم في منطقة أعالي الواجهة البحرية لجزيرة ديرة.

وقال العقيد سعيد المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة: إن فريق الإنقاذ البحري تعامل بحرفية عالية مع الحادثة، وحرص على إنقاذ حياة البحارة رغم سوء الأحوال الجوية. وأشار إلى أن فريق الإنقاذ تمكن من نقل البحارة لبر الأمان وقدم الإسعافات الأولية للبحار الذي سقط في مياه البحر وتعرض لإصابات بسيطة، والبحار الثاني الذي وصل إلى منطقة الكاسر، وتبين أنه تعرض إلى كسر في ساقه وتم نقله للمستشفى بالتعاون مع إسعاف دبي.

بلاغ

وأوضح المقدم علي النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، أن شرطة دبي تلقت الساعة 7:52 ليلاً بلاغا بالأمر، وتم التواصل مع المُبلغين للاستدلال على تواجدهم، ولكن نظراً للظلام وارتفاع الموج لنحو 7 أقدام جراء شدة الرياح، لم يستطيعوا إعطاء إحداثيات صحيحة عن تواجدهم.

ولفت إلى أن فريق البحث والإنقاذ انتشل البحار الساقط في المياه، ثم شرع فوراً بالتنسيق مع سيارة إنقاذ بحري في بالبحث عن البحار الثاني بعد معرفتهم بأن الأمواج سحبته نحو الكاسر إلى أن تمكنوا من العثور عليه، ثم عملوا على نقل باقي البحارة إلى بر الأمان.