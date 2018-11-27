محاكمة خليجي اعتدى على زوجته بالضرب

المصدر: أبوظبي - البيان

حجزت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة، أمس، قضية اتهام شاب خليجي بالاعتداء على زوجته للحكم إلى جلسة 16 ديسمبر المقبل.

ودفعت المحامية عبير الدهماني الحاضرة مع المتهم خلال مرافعتها أمام هيئة المحكمة، بكيدية الاتهام نظراً لوجود خلافات سابقة بين الزوجين، وقالت بأن الشاكية (الزوجة) قامت بمراجعة المستشفى الساعة 8 و24 دقيقة مساءً، مدعية أن بها إصابات نتيجة التعدي عليها، عبارة عن خدوش، في حين أقرت بمحضر الاستدلال حين سؤالها ما هو موضوع بلاغك، بأن الحاصل أنه في يوم الواقعة وتحديداً في تمام الساعة 8 و30 دقيقة مساءً قام زوجها بالتعدي عليها بالضرب باستخدام يده.

وتابعت: من غير المتصور عقلاً أن تكون الإصابة قبل واقعة التعدي على حسب رواية الشاكية، خاصة أن الشاكية أفادت بأنها قامت بالاتصال بوالدتها هاتفياً واستنجدت بها، قبل أن تذهب إلى المستشفى، موضحة أن الوقت المستغرق لذلك يتعدى الساعة على الأقل.

وسلمت هيئة المحكمة مستندات تثبت عدم وجود الشاكية في منزل الزوجية يوم الواقعة، مضيفة «إن الشاكية لم تكن بمنزل الزوجية في تاريخ الواقعة من الأساس، ودليل ذلك الأمر على عريضة الدعوى المسجلة لدى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة والخاصة بتمكن الشاكية من الدخول لمنزل الزوجية، في حين أنها كانت قد تقدمت بطلب للتوجيه الأسري بتطليقها للضرر، حيث أقرت فيه بأن زوجها المتهم طردها من منزل الزوجية قبل هذا التاريخ».