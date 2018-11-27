حجز قضية «نجمة التواصل الاجتماعي» إلى 16 ديسمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

حجزت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها، أمس، قضية اتهام أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي بسب وقذف نجمة مواقع التواصل الإماراتية «كشونة»، للحكم في 16 ديسمبر المقبل.

وتفصيلاً، أوضح المحامي علي الخاجة، الحاضر مع المتهم خلال حضوره جلسة الاستئناف، بأنه لم يتم إجراء تسوية مع الشاكية، مؤكداً أن موكله لم يسب الشاكية، أو يتعرض لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه قام بالتعليق على أحد الأحداث دون أن يذكر اسم الشاكية أو يعرض صورتها.

وقال: «موكلي من أشهر رواد التواصل الاجتماعي الإماراتيين، ويشارك في جميع المناسبات الرسمية وغير الرسمية، وكل ما قام به هو التعليق على قيام مواطنات بقيادة سيارات بيك أب، إلا أن التعليقات الواردة على حديثه من متابعين لا صلة له بها، هي التي تعرضت للشاكية»، مشيراً إلى أن نحو 400 ألف متابع قاموا بنشر الفيديو الخاص بالشاكية، والمستأنف عندما تحدث عن الموضوع في موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» لم يأتِ باسمها.

وأوضح في مذكرة دفاعه، أن مقطع الفيديو محل الاتهام قد خلا من أي إشارة إلى الشاكية، فلم يحتوِ على صورة للشاكية أو أي إشارة لها من قريب أو بعيد، إلا أن محكمة أول درجة لم تتنبه إلى ذلك، وأخذت بمجموعة تدوينات من متابعي الشاكية على الإنستغرام، تشير من بعيد إلى أن المستأنف يقصد الشاكية.

إلا أن موكلي قد أنكر ذلك في جميع مراحل الاستجواب والتحقيق وأمام محكمة أول درجة، بالإضافة إلى أن حكم أول درجة تجاهل واقعات وظروف التداعي بالمخالفة لأحكام محكمة النقض من عدم جواز تجزئة الوقائع في العمل الجنائي.

وكانت محكمة جنح أبوظبي قد قررت في أكتوبر الماضي، بإدانة المستأنف في الدعوة الجزائية وتغريمه 300 ألف درهم عن تهمة السب باستخدام تقنية المعلومات المسندة إليه، مع الأمر بمحو المقطع المرئي وإغلاق الحساب المستخدم في الواقعة لمدة شهرين ومصادرة الهاتف المضبوط، وإلزام المشكو في حقه بالرسوم القضائية، كما قررت المحكمة قبول الدعوى المدنية شكلاً، وإلزام المتهم بأداء مبلغ 21 ألف درهم كتعويض مؤقت للمدعي وإلزامه بالرسوم.