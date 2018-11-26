شرطة دبي تنجح في إنقاذ حياة 7 بحارة جنحت سفينتهم بسبب الأحوال الجوية

المصدر: البيان الإلكتروني

رغم سوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر والظلام الدامس، تمكنت فرق الإنقاذ البحري ومركز شرطة الموانئ ليلة أمس، من تنفيذ عملية نوعية استطاعت خلالها من إنقاذ حياة 7 بحارة بينهم اثنان سقطا في مياه البحر بسبب جنوح سفينتهم في منطقة أعالي الواجهة البحرية لجزيرة ديرة.

وقال العقيد سعيد المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة، إن فريق الإنقاذ البحري تعامل بحرفية عالية مع الحادثة منذ لحظة تلقيه البلاغ، وحرص على إنقاذ حياة البحارة رغم سوء الأحوال الجوية وارتفاع الموج والظلام وصعوبة تحديد موقع سفينتهم لغياب أجهزة تحديد مواقع لديهم، مشيداً بجهود فريق العمل الذي استطاع انتشال أحد البحارة من وسط الأمواج، وتمكنه من العثور على الثاني الذي قذفته الأمواج إلى أن وصل إلى منطقة الكاسر.

وأشار العقيد المدحاني إلى أن فريق الإنقاذ البحري تمكن من نقل البحارة إلى بر الأمان وقدم الإسعافات الأولية للبحار الذي سقط في مياه البحر وتعرض إلى إصابات بسيطة، والبحار الثاني الذي وصل إلى منطقة الكاسر، وتبين أنه تعرض إلى كسر في ساقه وتم نقله إلى المستشفى بالتعاون مع إسعاف دبي.

وحول الحادثة، أوضح المقدم علي عبد الله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، أن شرطة دبي تلقت الساعة 7:52 ليلاً بلاغ استغاثة من بحارة على متن إحدى السفن في عرض البحر وعلى الفور تم إرسال زورقين تابعين لفرق البحث والإنقاذ، وتم التواصل مع البحارة المُبلغين للاستدلال على أماكن تواجدهم، ولكن نظراً للظلام وارتفاع مستوى الموج إلى نحو 7 أقدام جراء شدة الرياح، لم يستطيعوا إعطاء إحداثيات صحيحة عن مكان تواجدهم.

وأضاف أن البحارة كانوا على متن سفينة خاصة بنقل البضائع ولم تكن تحتوي على أجهزة حديثة خاصة بتحديد المواقع ما أدى إلى عدم قدرة طاقمها على تحديد مكان تواجدهم بدقة ولكنهم حددوا بطريقة بدائية وشفهية المنطقة التي يتوقعون قربهم منها، مشيراً إلى أن زورقي البحث والإنقاذ عملا على توسيع دائرة البحث وتقاسما عملية البحث ضمن عدة قطاعات بحرية إلى أن نجحا في الوصول إلى مكان السفينة.

ولفت إلى أن فريق البحث والإنقاذ انتشل البحار الساقط في المياه، ثم شرع فوراً بالتنسيق مع سيارة إنقاذ بحري في بالبحث عن البحار الثاني بعد معرفتهم بأنه الأمواج سحبته نحو الكاسر إلى أن تمكنوا من العثور عليه، ثم عملوا على نقل باقي البحارة إلى بر الأمان.

وأهاب المقدم النقبي بالبحارة وأصحاب السفن الالتزام بتعليمات السلامة وعدم ارتياد البحر في ظل الأحوال الجوية الصعبة وارتفاع نسب الموج، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية أن تحتوي السفن على أجهزة تحديد مواقع من أجل سهولة الوصول إليها في حال تعرض طواقمها إلى حادث ما.

ودعا المقدم النقبي الجمهور الاتصال بغرفة العمليات في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وأن يتم وصف المكان بدقة ووضوح من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ، لما لذلك من أهمية بالغة في مساعدة المحتاجين، متمنياً للجميع السلامة والأمان.