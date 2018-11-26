شرطة دبي تسجل 147 حادثا مروريا خلال أربع ساعات بسبب الأمطار

المصدر: البيان الإلكتروني

تلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، 2566مكالمة هاتفية وسجلت 147 بلاغا حول وقوع حوادث مرورية من الساعة السادسة وحتى العاشرة من صباح اليوم الإثنين، بسبب الأحوال الجوية.

وحث العقيد محمد المهيري، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالنيابة، جميع السائقين على اتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها جميع الجهات في الدولة لتكون طرقنا آمنة، مشيراً إلى أن الحوادث المرورية التي تقع أثناء الأجواء الماطرة تكون خطرة.

وناشد جميع السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه عند تقلبات الطقس، وبضرورة التأكد من الإشارات الضوئية وعملها قبل قيادة المركبة، بالإضافة إلى ترك مسافة كافية بين مركباتهم والمركبات التي تسير أمامهم وتخفيف السرعة ليتمكنوا من الوقوف ضمن مدى الرؤية الأمامية والالتزام بخط السير وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة.

وأكد المهيري على أهمية استخدام جميع المركبات الأنوار في ساعات الصباح الباكر والتأكد من حالات الطقس من خلال وسائل الاعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطيرة بالإضافة إلى الخروج إلى العمل قبل وقت كاف.

وتجدر الإشارة إلى أن شرطة دبي رفعت مستوى الاستعداد للتعامل مع أي حوادث في المناطق الجبلية وأماكن جريان السيول، خصوصاً منطقة حتا والمناطق المجاورة لها، عند طلب المساعدة من الأهالي، إلى جانب رفع الاستعداد في المناطق الصحراوية التي تشهد إقبالاً من قبل أفراد الجمهور.

كما رفعت عدد الدوريات في المناطق الجبلية لتكون جاهزة دائماً للتعامل مع الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة، كما وفرت دراجات دفع رباعي وقوارب مطاطية ودراجات مائية في المناطقة الجبلية وأماكن تكوّن السيول، للتعامل مع أي حالات طارئة، إلى جانب توفير فرقة مهام صعبة خاصة للتعامل مع حوادث المياه الجارفة وإنقاذ الأرواح في حال وقوع أي طارئ.