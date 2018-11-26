10 سنوات سجناً لعصابة استوردت 3 ملايين قرص ترامادول

المصدر: دبي - البيان

أصدرت الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات في دبي حكما بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بحق آسيويين استوردا نحو ثلاثة ملايين و 26 ألف قرص ترامادول من دولة آسيوية باستخدام بوليصة شحن «أدوية جنسية»، لشحنها إلى موطن أحد المتهمين.

وبينت التحقيقات في هذه القضية أن الشحنة، تم ضبطها داخل 172 طردا، في قرية الشحن التابعة لمطارات دبي، فيما شهد ضابط تفتيش في جمارك دبي، خلال التحقيقات النيابية، بأنه بينما كان على رأس عمله في قرية الشحن، وردت بوليصة شحن أدوية جنسية قادمة إلى دبي من دولة اسيوية عبر النظام الإلكتروني لطيران الإمارات «سلطة المناولة» فتم الاشتباه بها، ومراقبتها لحوالي 4 أيام، «ولأن الشخص المخلص لها، لم يحضر لإنهاء إجراءاتها، فقد تم الحجز عليها لحين حضوره في اليوم التالي، حيث حضر المتهمان وهما شريك يبلغ من العمر 46 عاما ـ ومندوب عمره 29 عاما، لإنهاء إجراءات تلك الشحنة لشحنها إلى بلد المتهم الأول».

وأضاف الشاهد «لدى إحضار المتهمين البيان الجمركي الخاص بالشحنة التي كانت عبارة عن حاويتين، في اليوم التالي، ومن ثم تفتيش تلك الشحنة، تبين أنها تحتوي على 151 طردا بداخلها عقار ترامادول، إضافة إلى طرود أخرى كانت تحتوي على أدوية جنسية».