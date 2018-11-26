علقت مركبتهم في الرمال فاكتُشفت سرقتهم

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

وقع 9 لصوص في قبضة شرطة الشارقة، بعد أن علقت المركبة التي وضعوا فيها معدات بناء قاموا بسرقتها من أحد المحلات في المنطقة الصناعية بالرمل، ما اضطرهم إلى إعادة البضاعة والهروب من المكان، ليتم القبض عليهم لاحقاً في فترة قصيرة.

ومثل المتهمون أمام الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة أمس، حيث تمت مواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم والمتمثلة بالسرقة بالإكراه والاعتداء على حارس العقار، والشروع في سرقة معدات بناء من شركة لمقاولات البناء ودخول العقار خلافاً لإرادة صاحب المحل، وكان ذلك بتاريخ 21 مارس الماضي، حيث أنكروا جميع التهم، متراجعين عن اعترافاتهم التفصيلية، التي أدلوا بها أمام في محضر التحقيقات بالشرطة والنيابة.

وفي تفاصيل الواقعة دخل المتهمون إلى مقر الشركة واعتدوا بالضرب على الحارس، ثم تمكنوا من سرقة معدات بناء داخل المحل، وعقب الانتهاء من وضع المسروقات في المركبة ومحاولة الخروج من المكان، تفاجأ المتهمون بغوص عجلات المركبة في الرمال بسبب ثقل الوزن.

وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى 12 ديسمبر المقبل.