6 أشهر حبساً لأب خليجي حاول قتل ابنه تحت تأثير الكحول

المصدر: دبي - البيان

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، عدداً من الأحكام، من بينها حبس أب خليجي 6 أشهر شرع في قتل ابنه البالغ من العمر 16 عاماً، بعد طعنه في منطقة الصدر داخل المنزل الواقع في منطقة الراشدية.

وبينت النيابة العامة في أمر الإحالة، أن الأب شرع في نوفمبر 2015، في عملية القتل، بعد تعاطيه 10 علب مشروبات كحولية، وأن التقرير الطبي أظهر أن الإصابة شكلت خطورة كبيرة على حياة المجني عليه، التي أنقذها تدخل الإسعاف الطبي السريع، خصوصاً أن الطعنة كانت في مقتل، ونفذت إلى التجويف الداخلي.

وبحسب إفادة الشرطة، فقد تلقت بلاغاً حول تعرض الفتى إلى طعنة من والده، الذي ألقت القبض عليه في منزله بعيد الواقعة، وكان في حالة سكر.

خطف

كما قضت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بحبس 3 آسيويين، بينهم امرأة، مدة 6 أشهر، والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم، لإدانتهم بخطف رجل وتعذيبه بدنياً، بضربه وإجباره على السير خمس ساعات، لتسليمه إلى مركز الشرطة، نتيجة خلافات مالية بينهم.