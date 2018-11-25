شرطة رأس الخيمة تنقذ 3 سياح ضلو طريقهم أعلى أحد الجبال

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أنقذ فريق عمل قسم جناح الجو بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 3 سيّاح من الجنسية الأوروبية في العقد الثالث من العمر بعد أن ضلو طريقهم خلال رحلتهم الترفيهية في تسلق الجبال بإمارة رأس الخيمة .

وتفصيلاً يشير العقيد طيار سعيد راشد اليماحي رئيس قسم جناح الجو إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات ، من أحد المفقودين ، يخبرهم بأنهم ظلوا طريق العودة إلى مركبتهم الموجودة أسفل الجبل وذلك خلال ممارستهم لهوايتهم المفضلة "تسلق الجبل" ، وعلى الفور تم تحريك إحدى الطائرات التابعة للقسم لمكان البلاغ وبعد التحري والبحث عن المذكورين ، تم الوصول إليهم على ارتفاع 4000 قدم ، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم بالتعاون مع قسم الخدمات الطبية بالقيادة العامة ، والتأكد من أوضاعهم الصحية.

ودعا اليماحي كافة أفراد المجتمع إلى ضرورة اتخاذ اشتراطات الأمن والسلامة خلال رحلتهم أو تواجدهم أعلى الجبال ، وتوخي الحيطة والحذر .