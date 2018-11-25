انتفاء القصد الجنائي يبرئ آسيوياً بعد حكم بإعدامه

المصدر: العين ــ جميلة إسماعيل

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة أول درجة في العين و«الاستئناف» بالإعدام ثم بالمؤبد لآسيوي بتهمة حيازة مواد مخدرة والاتجار بها، وإرجاعها للاستئناف للنظر على هيئة مغايرة لبحث القصد الجنائي، وتوافر أركانه من ركن مادي ومعنوي، لتحكم عليه بالبراءة.

وقال المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي: «حينما تم إلقاء القبض على المتهم إزاء حيازته للمواد المخدرة والاتجار بها إثر متابعة تحركاته، باشر بإنكار ذلك وأقر بأنها مقويات جنسية جلبها من بلاده حينما دخل عبر أحد منافذ الدولة، وتم فحص تلك المواد التي تم التأكد تماماً بأنها مواد مخدرة».

وأضاف المرزوقي: «واتضح بعد ذلك لمحكمة الاستئناف المعاد إليها ملف الدعوى انتفاء القصد الجنائي وركنه المعنوي، وتوضّح للمحكمة بأن هذا المتهم لا يعلم مطلقاً بأنها مواد مخدرة».