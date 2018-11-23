شرطة الشارقة تنقذ شاباً عربياً تدهوت به سيارته في الفاية

المصدر: الشارقة-البيان:

تعرض شاب عربي الجنسية يبلغ من العمر 33 عاما إلى إصابات صنفت بين البليغة والمتوسطة إثر تدهورت مركبته رباعية الدفع بعد ان فقد السيطرة عليها أثناء تواجده في منطقة الفاية.

وقد تمكنت إدارة شرطة المنطقة الوسطى بشرطة الشارقة، وبالتعاون مع إدارة جناح الجو، والدفاع المدني بالشارقة، في عملية سريعة، من التدخل ونقله على وجه السرعة إلى مستشفى القاسمي، ما حال دون وقوع مكروه له، سوى بعض الإصابات التي صنفت بين البليغة والمتوسطة، وهو الان في حالة مستقرة.

وتهيب شرطة الشارقة بقائدي المركبات بضرورة اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة، وعدم القيادة بتهور، وخاصة في المناطق الصحراوية، لما لها من خطورة بالغة على حياتهم، وحياة الآخرين.