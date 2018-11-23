شرطة عجمان تعثر على الفتى المتغيب وتعيده إلى عائلته

المصدر: عجمان- البيان :

أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان عن عثورها على الفتى المتغيب عن منزله في إمارة عجمان منذ 5 أيام، والذي أعلنت والدته عبر إذاعة الرابعة تغيبه عن المنزل.

وصرح العميد عبدالله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان أن شرطة عجمان بجهود وخبرة رجال إدارة التحريات والمباحث الجنائية المتواصلة، تمكنت من العثور على الصبي الحدث (ع.ج.ع) البالغ من العمر 15 عاماً الذي تغيب عن منزل ذويه منذ أيام، حيث تم رصد مكان تواجده بالقرب من سوق الذهب بعجمان.

وأضاف نائب قائد عام شرطة عجمان أن الصبي أفاد أنه هرب من المنزل وتعمد التغيب والتخفي عن رجال الشرطة وعن كل من له صلة بعائلته، لعدم رغبته بالعودة إلى منزله بسب كثرة المشاكل العائلية وسوء المعاملة والضغط الأسري الذي يتعرض له دائما، وعليه تم تحويل الفتى إلى قسم الدعم الاجتماعي لمساعدته والتنسيق مع عائلته وأعادت الشرطة الصبي إلى منزله سالماً.

وناشد أولياء الأمور إلى ضرورة الرفق بالأبناء وخاصة الأحداث في فترة المراهقة، ومرافقتهم ومصادقتهم والتحلي بالصبر معهم والتعامل معهم بأساليب التربية العقلانية، مؤكدا أن استخدام الشدة والعنف مرفوض نهائياً وهو ما ينفر الأبناء من أسرهم ومنازلهم.