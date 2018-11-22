شرطة أبوظبي تنفي قيام سيدة بطبخ أجزاء من جسد رجل بعد قتله

المصدر: أبوظبي- البيان

نفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، المعلومات غير الحقيقية والتي نقلت صورة غير دقيقة لأحداث قضية مقتل (عربي ) على يد (عربية ) من الجنسية نفسها، والتي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تناقلته عدد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية، مما أعطى للواقعة الحقيقية أبعاداً اتسمت بالخيال أكثر من الواقع، والإضافات غير المنطقية والواقعية المتنافية مع القصة الحقيقية للواقعة ما يؤثر على مجرياتها حالياً أمام النيابة والقضاء .

وقال مصدر مسؤول بشرطة أبوظبي مختص بالتحقيق في القضية، إنه وبالتدقيق على الواقعة، اتضح عدم صحة ما تم تداوله وإضافة بيانات غير حقيقية للواقعة، ومن ذلك نفي قيام السيدة العربية (بإطعام أجزاء من جسده لعمال بعد الشروع في قتله) .

ودعت شرطة أبوظبي كافة أفراد المجتمع، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى عدم نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة، وضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وانتظار البيانات المعتمدة الصادرة عن جهات الاختصاص قبل الإقدام على نشر مثل هذه الأخبار التي تضر بالأمن المجتمعي.