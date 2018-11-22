شرطة أبوظبي تسعف جواً وأرضاً شخصين أصيبا في حادث تصادم

المصدر: البيان الالكتروني

نقلت طائرة الإسعاف الجوي بطيران شرطة أبوظبي شخصاً من الجنسية الآسيوية و قدمت طواقم الإسعاف "الأرضي" بمديرية الطوارئ والسلامة العامة الرعاية لشخص آخر من نفس الجنسية بعد تعرضهما للإصابة في حادث تصادم وقع اليوم ( الخميس) بين شاحنة وحافلة على طريق الشاحنات قبل جسر العجبان باتجاه الفايه وجرى نقلهما إلى مستشفى الرحبة لتلقي العلاج.

وأوضح العميد سالم بن براك الظاهري مدير إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبي ، بأن التحقيقات الأولية أرجعت أسباب الحادث إلى الدوران الخاطئ وعدم التزام سائق الشاحنة الثقيلة بخط السير .

ودعاً الظاهري، قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر ، والالتزام بخط السير وتجنب الانحراف ،والتقيد بالسرعات المقررة، وعدم الانشغال بغير الطريق.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقى بلاغاً، بوقوع الحادث وقامت الجهات المختصة في شرطة ابوظبي بتأمين الموقع ،وتخطيط الحادث.