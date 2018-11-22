7 سنوات سجناً لخليجية سرقت 20 مليوناً من مصرف

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أدانت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خليجية تختلس 20 مليون درهم وتنفقها على حبيبها» المتهمين الأربعة في القضية.

حيث حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ‎‎المتهمة الأولى (خليجية الجنسية) بالسجن لمدة 7 سنوات وبتغريمها مبلغ 20 مليوناً و500 ألف درهم، وبمعاقبة المتهم الثاني «خليجي الجنسية» بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم وإلزامه برد مبلغ اثنين مليون ومائتين وثلاثين ألف درهم «2,230,000» للبنك المجني عليه بالتضامن مع المتهمة الأولى.

كما قضت بمعاقبة المتهم الثالث «خليجي الجنسية» بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ عشرين ألف درهم، وإلزامه برد مبلغ مليون ومائتي ألف درهم «1،200،000» للبنك المجني عليه بالتضامن مع المتهمة الأولى.

وألزمت المحكمة المتهمة الأولى برد مبلغ تسعة ملايين وخمسمائة وسبعة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسين درهماً «9,517,553» للبنك المجني عليه مع مراعاة ما تضمنه البندان السابقان من تضامنها مع المتهم الثاني والثالث في المبالغ الملزمين بردها والتي هي جزء لا يتجزأ من هذا المبلغ الملزمة برده.

فيما عاقبت المحكمة المتهم الرابع «عربي الجنسية» بالحبس لمدة 3 سنوات وبتغريمه مبلغ 300 ألف درهم وإبعاده عن الدولة وإلزامهم جميعاً رسم الدعوى الجزائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها وبراءة المتهمة الأولى من تهمة التعامل بربا النسيئة.

وتعود تفاصيل القضية إلى استيلاء موظفة خليجية على مبلغ 20 مليون درهم من المصرف الذي تعمل به، وأنفقتها على شاب خليجي يصغرها بنحو 7 سنوات، وشقيقه وصديق له، بعد أن غرر بها الأول وأوهمها بالزواج على الرغم من أنه متزوج.