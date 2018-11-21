تصريح للنائب العام للدولة بشأن الحكم على المتهم ماثيو هيدجز البريطاني الجنسية

المصدر: وام

صرح المستشار د. حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة بأنه بتاريخ اليوم الأربعاء 21/11/2018 نطقت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالحكم على المتهم ماثيو هيدجز ( بريطاني الجنسية ) بمعاقبته بالسجن المؤبد عن الاتهامات المنسوبة إليه، بعد أن اعترف المتهم أمام المحكمة بالتهم التي وجهتها إليه النيابة العامة بناء على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها معه،

واعترف خلالها تفصيليا بالجرائم التي ارتكبها في ظل ضمانات كاملة لحقوق المتهم أثناء اجراء تلك التحقيقات وفقاً للدستور الإماراتي وقوانين الدولة، فضلا عن متابعة ممثلين لسفارة دولته ، مضيفاً أن المتهم مثُل أمام هيئة المحكمة في حضور ممثلين عن السفارة البريطانية خلال جلسات المحاكمة السابقة واستنفد خلالها كافة وسائل الدفاع، وبعد أن أبدى محاميه كافة أوجه الدفاع التي رآها وبعد الرجوع للمتهم، وهي إحدى الضمانات الدستورية لحق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة طبقاً لدستور وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعدها قررت المحكمة قفل باب المرافعة و حجز القضية للنطق بالحكم فيها لجلسة اليوم.

وأوضح النائب العام أن الحكم الذى صدر اليوم لا يعد حكما نهائيا إذ يجوز للمتهم الطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، ويترتب على طعنه إعادة محاكمته مجدداً بما في ذلك بحث الأدلة ضده وكافة أوجه دفاعه والاستماع له ولمحاميه، وهى إحدى أهم الضمانات لعدالة المحاكمات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لدستورها وقوانينها.

