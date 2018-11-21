الدفاع عن متهم بحيازة المخدرات بـ«فقدان الذاكرة المؤقت»

المصدر: أبوظبي - البيان

تسلّمت هيئة محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، للنظر في قضية اتهام، شاب خليجي بحيازة المواد المخدرة، تقارير طبية صادرة من مستشفيات، تفيد بأن المتهم يعاني من مرض «فقدان الذاكرة المؤقت»، يجعله عاجزاً عن تذكر سبب قيامه بتنفيذ بعض الأعمال أو الممارسات اليومية.

وعزت المحامية عبير الدهماني الحاضرة للدفاع عن المتهم السبب إلى تعرض موكلها في عام 2008 لحادث مروري بليغ، اسفر عن تعرضه لإصابات مختلفة في منطقة الرأس، لتجري له على إثرها 3 عمليات جراحية لاستئصال أجزاء تالفة من المخ.

فيما تم استبدال أجزاء أخرى من العظم بمادة التيتانيوم، وإسمنت العظام «بكولمبيوم». وبعد مداولات بين هيئة المحكمة ودفاع المتهم قرر قاضي محكمة الاستئناف حجز القضية للحكم إلى جلسة 26 الجاري.