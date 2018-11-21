وفاة مواطن إثر تدهور مركبته في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

توفي مواطن (21 عاماً) متأثراً بجراحه البليغة، إثر تعرضه لحادث مروري في إحدى الطرق بإمارة رأس الخيمة، نتيجة للسرعة الزائدة.

وأوضح سالم ربيع بوخطامين السويدي مدير عام العمليات المركزية بالإنابة بشرطة رأس الخيمة، أن غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تلقت عند تمام الساعة 11 صباح أمس، بلاغاً يفيد بوقوع حادث لإحدى المركبات.

وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وعند المعاينة الأولية تبين بأن المواطن قاد مركبته بمفرده ونتيجة للسرعة الزائدة التي كان يقود بها المركبة، أدى إلى انحرافها ثم اصطدامها بالحاجز الأسمنتي ثم تدهورها، وأسفر ذلك عن وفاة المواطن على الفور نتيجة جروحه الغائرة.

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تمهيداً لتسليمها لذويها وإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة، وعليه تم نقل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وشدّد العميد سالم السويدي على ضرورة الالتزام التام بالسرعات المحددة على الطرق لتجنب وقوع الحوادث المرورية، ولضمان سلامة كافة السائقين ومستخدمي الطريق عبر القيادة الآمنة.