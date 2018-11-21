السجن لـ 5 متهمين اختلسوا 3 ملايين درهم من أحد البنوك

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

قضت محكمة جنايات الشارقة بسجن 5 متهمين منهم أربعة موظفين في أحد البنوك بعد ثبوت إدانتهم باختلاس مبالغ مالية تجاوزت الثلاثة ملايين درهم مستغلين صلاحياتهم في العمل، حيث حكمت على المتهم الأول "غيابيا (ع.ع) بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مليوناً و185 ألف درهم، وإلزامه برد المبلغ للمصرف نفسه.

وعاقبت المتهم الثاني (ي.ع) بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 500 ألف درهم وإلزامه برد 40 ألف درهم للمصرف.

وسجن المتهم الثالث (ا.ش) 5 سنوات وتغريمه 500 ألف درهم، فيما قضت بمعاقبة المتهم الرابع (ا.م) بالسجن 3 سنوات والغرامة 500 ألف درهم، وحبس المتهمة الخامسة التي اشتركت بالجريمة سنتين والغرامة 40 ألفاً ورد مبلغ مماثل للمصرف، ومصادرة المضبوطات والإبعاد لجميع المدانين.