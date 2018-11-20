موظف بنك وآسيوي يزوران مستندات للحصول على قروض بقيمة مليوني درهم

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في قضية اتهام آسيوي وموظف بأحد البنوك، متهمين بتزوير مستندات لـ 20 شخصا، نجحا من خلالها في الحصول على قروض بنكية بقيمة مليونين و10 آلاف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الشرطة بلاغا من مسئولي أحد البنوك يفيد باكتشافهم قيام بعض الأشخاص بطلب الحصول على تسهيلات ائتمانية (قروض بنكية) بمبالغ كبيرة بموجب مستندات عبارة عن شهادات راتب مزورة، وبالتحرى عن الواقعة تبين أن وراء ارتكابها كلاً من المتهمين الأول والثاني (موظف بالبنك)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وإحالتهما للنيابة العامة.

وخلال الجلسة اعترف المتهم الثاني بإنجاز معاملات تعود إلى 20 شخصا دون ان يلتقي باحد منهم، مرجعاً السبب في ذلك إلى أنهم ادعوا له عبر الهاتف بأنهم يعملون في مهنة "طبيب" وأن ظروف عملهم تفرض عليهم البقاء في المستشفى لساعات متأخرة، مما يحول دون حضورهم إلى البنك لإنجاز المعاملة، فيما أنكر المتهم الأول أي صلة له بالواقعة.

وطلب المحامي الحاضر عن البنك والمدعي بالحق المدني، أجلاً ليقدم البنك صحيفة ادعاء بالحق المدني، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل.