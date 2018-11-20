محاكمة أب رفض استخراج جواز سفر وهويات لأولاده

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

باشرت محكمة استئناف ابوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، النظر في قضية اتهام أب تقاعس عن إصدار جوازات سفر وبطاقات هوية لأبنائه، حيث قرر قاضي المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 27 الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود شكوى من أم لطفلين تتهم فيها زوجها والد الأطفال، بالإهمال والإساءة لأطفاله، وذلك بامتناعه عن استخراج جوازات سفر وبطاقة هوية لهم نتيجة لخلافات بينه وبينها، ما تسبب في اثار سلبية لهم.

ونوهت أن رب الأسرة تعنت تجاه أبنائه، متمسكاً بموقفه والمتمثل في عدم إصدار جوازات سفر وبطاقات هوية لأبنائه، وتحمل مسؤولياته تجاه أسرته بعيداً عن أي خلاف، ليتم بناء على الشكوى استدعاء الزوج لسؤاله عن الواقعة ومن ثم إحالته الى المحكمة المختصة.

ووفقاً للقانون فإنه يتم إحالة مثل هذه الوقائع إلى المحكمة بناء على نصوص القانون الاتحادي رقم (3) لعام 2016 في شأن حقوق الطفل (وديمة)، والذي تضمن مواد تصون حقوق الطفل في جميع مجالات الحياة، وجميع مراحل تنشئته، لحمايته من الإهمال والاستغلال والعنف وسوء المعاملة.