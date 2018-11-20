يزوّر تأشيرات مقابل 33 ألف درهم

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

استمعت محكمة جنايات الشارقة أمس، إلى أقوال متهم من جنسية آسيوية زوّر عن قصد 5 أذونات دخول للدولة قدمها للمشتكي وأخذ بالمقابل 33 ألف درهم واحتفظ بها لنفسه.

وتعود تفاصيل الواقعة التي نظرتها الهيئة القضائية في جلستها المنعقدة أمس إلى قيام المجني عليه بإعطاء المبلغ المالي المذكور للمتهم لاستخراج التأشيرات محل الواقعة، وعقب مدة زمنية من الوعود والمماطلة، أحضر له صورة عن أذونات الدخول وعددها خمسة، حيث توجه المجني عليه إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة ليكتشف هناك بأن التأشيرات مزورة وليست حقيقية.

وعليه واجهت المحكمة المتهم الذي أنكر التزوير متراجعاً عن اعترافاته في محاضر التحقيقات، قائلاً إنه استلم مبلغ 8800 درهم، كوسيط، وعليه أرجأت المحكمة الجلسة إلى 19 ديسمبر المقبل.