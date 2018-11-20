زوجان عربيان يحتالان على صاحب شركة بـ 406 آلاف درهم

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

يواجه زوجان «عربيان»، تهمة الاحتيال والاستيلاء على مبلغ 406 آلاف درهم من صاحب شركة، أوهماه بأن لديهما عرضاً من شركة طيران لتوريد المخدات للطائرات الخاصة بها.

ووفقاً للمجني عليه، الذي يملك شركة تجارة عامة في دبي، فإن علاقته بالمتهم الأول بدأت من خلال مشاركته له في مشروع لأعمال الديكور والستائر، حيث عملا معاً لفترة دون أي عقود، مشيراً إلى أن المتهم الأول أخبره عن إبرام عقد لتوريد مخدات للطائرات، يعود لشركة للطيران، وعليه، اجتمع مع المتهم بحضور زوجته في أحد فنادق إمارة عجمان.

وأضاف أنه خلال الاجتماع، طلب من المتهم الأوراق الرسمية التي تفيد بتوريد المخدات للشركة، ولاحظ أن العرض المقدم من الشركة غير مستوفٍ للشروط.

وأجلت المحكمة القضية لـ 10 ديسمبر المقبل.