شرطة أبوظبي تتفقد مصابي حوادث المرور في مستشفى المفرق

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد من شرطة أبوظبي، مصابي الحوادث المرورية في مستشفى المفرق، بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، وذلك ضمن نطاق العمل الإنساني بتفقد المصابين، وجهود الحد من الحوادث.

وأعرب الوفد عن بالغ أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وأن يغادروا إلى ذويهم بصحة وسلامة، فيما عبر المصابون عن شكرهم وتقديرهم لشرطة أبوظبي على هذه اللفتة، التي تجسد مواقفها الإنسانية، واهتمامها ببناء الإنسان.

واعتبر العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات، اهتمام شرطة أبوظبي باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، واجب إنساني، يعد ضمن جهود الدولة للحد من الحوادث وتوفير أفضل معدلات السلامة المرورية على الطرق.

ودعا قائدي المركبات إلى الالتزام بقواعد السير والمرور، وتطبيق بعض الإجراءات مثل احترام السرعة المقررة، وتجنب استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، مشيراً إلى أن تطبيق قواعد السلامة يعد تكريماً لذكرى ضحايا حوادث المرور، وإجراء لسلامة قائد المركبة ومستخدمي الطريق.