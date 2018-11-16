إلزام شركة هندسية بسداد 12 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

ألزمت محكمة أبوظبي التجارية شركة هندسية بتعويض أخرى مبلغ 12 مليوناً و181 ألف درهم، بعد أن امتنعت الأولى عن سداد المبالغ المالية المترتبة في ذمتها للثانية.

وأشار المحامي علي الخاجه الحاضر مع الشركة الاولى إلى أن موكلته تعاقدت من الباطن مع الشركة المدانة لتنفيذ أعمال بناء مشروع مركز صحي، و أنجزت موكلته على الوجه الأكمل نحو 80% من الأعمال المسندة اليها، حتى بلغت قيمة الأعمال نحو 13 مليوناً و694 ألف درهم.

وأضاف: «بعد هروب مالك شركة الأعمال الهندسية إلى خارج الدولة، وجدت شركة الأعمال الكهربائية بقيام مالك المركز الطبي بوقف الشركة الهندسية عن مواصلة أعمال تنفيذ المشروع، دون أن تستلم موكلته المبالغ النقدية، نظير الأعمال التي أنجزتها ".