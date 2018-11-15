«جنايات عجمان» تقضي بإعدام قاتل زميله في العمل

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بمعاقبة عامل عربي ( ب،ط، ا) (30 عاماً) بالإعدام، بعد قتل زميله في العمل (ع،م، س) آسيوي الجنسية بعد أن وجّه له ضربات على رأس المجني عليه بقضيب من حديد، في مشهد مأساوي حضره أكثر من 15 عاملاً من جنسيات مختلفة.

وذلك عندما حدث بينه وبين زميله خلاف حول آلية العمل وخلال فترة راحة العمال في الموقع الإنشائي لتناول الإفطار سمع العمال صراخ المجني عليه بعد تلك الضربات على رأسه وسقط أرضاً وأصبح ينزف الدماء من فمه وأنفه، والجاني يتملكه الغضب حاملاً القضيب الحديدي في يده ويلوح به للعمال من حوله متحدياً أي شخص يقترب منه بأن يحدث له ما حدث لزميلهم.

وقام مشرف العمال بالاتصال بالشرطة والإسعاف وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى الشيخ خليفة في عجمان وفارق الحياة بعدها متأثراً بالضربة على رأسه، كما تم ضبط الجاني من قبل رجال الشرطة في موقع الجريمة، وعم الحزن والألم وسط زملائه العمال بعد وفاة المجني عليه.

وأقر شهود العيان في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم هو الذي اعتدى على المجني عليه بسب أم المجني عليه وأنه ضربه من الخلف بقضيب حديد بطول الذراع وهذا ما أكده تقرير الطبيب الشرعي.