طالب جامعي يروّج المخدرات بين زملائه

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

باشرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية طالب جامعي «من جنسية أجنبية» متهم بحيازة وتعاطي وترويج المخدرات بين زملائه، صدر ضده حكم في محكمة أول درجة، و4 من زملائه بالحبس 6 أشهر والإبعاد عن الدولة، وقررت حجز القضية للحكم في 27 نوفمبر الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى إلقاء القبض على الطلاب الخمسة في إحدى الغرف الفندقية المحجوزة باسم المتهم المستأنف، وضبط مادة مؤثر عقلي في الغرفة.

وخلال الجلسة، أكد المتهم أنه يستأجر الغرفة الفندقية للإقامة بها نظراً لقربها من جامعته، وأن أصدقاءه دائمي التردد عليه ومعهم نسخة من كارت الدخول المغناطيسي الخاص بالغرفة، مشيراً إلى أنه لم يكن على علم بأنهم يتعاطون مواد مخدرة، كما أن المضبوطات وجدت في حقيبة داخل خزانة بالغرفة، بالإضافة إلى أن تقرير تحليل البول الخاص به أثبت خلوه من المواد المخدرة.

ووجهت المحكمة خلال الجلسة عدداً من الأسئلة للمتهم تدور حول كيفية دخول أصدقائه بدون إذنه للغرفة، وهل يعقل أن يكون للغرفة الفندقية أكثر من مفتاح للدخول، وهل يقوم أصدقاؤه خلال تواجدهم بالغرفة بتعاطي مواد مخدرة.