غرق طفل في حوض سباحة بإحدى المدارس الخاصة في الشارقة

المصدر: الشارقة-نورا الامير:

تحقق القيادة العامة لشرطة الشارقة في واقعة غرق طفل مواطن "أربع سنوات" في حوض سباحة بإحدى المدارس الخاصة صباح اليوم ، وأكد مجلس الشارقة للتعليم في بيان رسمي له أن فريقاً من مجلس الشارقة للتعليم توجه إلى مقر المدرسة فور سماع خبر غرق الطفل للوقوف على أسباب الحادث المؤسف.

وقال المجلس إنه بانتظار نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية والتي باشرت التحقيق حتى يتسنى له إصدار حزمة من الاجراءات الرادعة بحق المتسبب في الحادث، مشدداً على اأن الحفاظ على الأراح يتخذ أولوية قصوى لديهم ويعتبر أولى المهام التي تقع على عاتق المدارس، كاشفاً انه سيعلن نتيجة التحقيقات والقرارات التي اتخذت بهذا الصدد.