6 أشهر حبساً لآسيويين ابتزوا واعتدوا بالضرب على حدّاد

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بالحبس 6 أشهر لخمسة آسيويين قاموا بالاعتداء بالضرب والسرقة وتصوير حداد عارياً وتهديده بنشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم يدفع لهم مبلغ 50 ألف درهم. كما قضت المحكمة بإبعاد أفراد العصابة عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة.

وتشير ملابسات القضية وفق تحقيقات النيابة العامة في عجمان بأن المجني عليه يعمل حداداً وهو آسيوي الجنسية ورده اتصال في 8 من أغسطس الماضي من شخص لا يعرفه من نفس جنسيته وأخبره بأن هنالك عملاً خاصاً بالحدادة في المزرعة التي يعمل فيها وعليه الحضور بالمعدات والآليات لإنجاز العمل، وعندما ذهب المجني عليه بمركبته تم استقباله من قبل شخصين من أفراد العصابة وتم إدخاله لغرفة وسط المزرعة بحجة شرح العمل المطلوب في المزرعة.

وعندما دخل إلى الغرفة تم إغلاق الباب بعد حضور 3 أشخاص آخرين من نفس الجنسية الآسيوية فطلبوا منه نزع ملابسه فرفض فقاموا بضربه بواسطة سلك كهربائي ثم قاموا بتصويره عارياً، وطلبوا منه دفع 50 ألف درهم لعدم نشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفضحه، إضافة إلى قيامهم بأخذ محفظته والاستيلاء على مبلغ 250 درهماً وبطاقة الهوية ورخصة القيادة وبعدها سمحوا له بالذهاب لتدبير المبلغ.

واعترف المتهمون بالواقعة الخاصة بالضرب والتصوير من أجل تخويف المجني عليه وابتزازه لعلمهم بأنه يمتلك رصيداً من الأموال وورشة حدادة تدر له مالاً وفيراً.