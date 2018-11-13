أفريقي يزوّر 4 عقود عمل

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

حجزت محكمة الاستئناف بأبوظبي، اليوم، قضية اتّهم فيها مقيم من إحدى الجنسيات الأفريقية، بتزوير 4 عقود عمل كان قد قدمها إلى فتاة في بلاده زاعما أنها عقود حقيقية، إلا أنه تبين عدم صحة العقود وأنها مستندات مزورة وغير حقيقية، للحكم إلى جلسة 25 نوفمبر الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الفتاة وشقيقها تقدما ببلاغ إلى النيابة يفيد بوقوعهما ضحايا للمتهم الذي تقاضى منهم مبلغ 500 درهم مقابل التوسط والبحث عن عقود عمل لشقيق الفتاة حتى يتمكن من العمل بإحدى الشركات الخاصة في الدولة وحينما حضر إلى الدولة، تبين له بأن العقود مزورة وغير حقيقية.

وواجهت المحكمة المتهم وعرضت عليه العقود المزورة التي أدرجت ضمن مستندات القضية إلا أن المتهم أكد أن العقود تسلمها من الشركة وقام بإرسالها إلى صديقه (المجني عليه) وهو لا يعرف أي شيء عن التزوير أو التلاعب بالمحررات الرسمية (عقود عمل) والتي هي محل الاتهام له.

وطالب المتهم والموقوف على ذمة القضية بالرأفة وإلغاء الحكم الصادر ضده بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد من الدولة، حيث إنه تسلم العقود وقام بإرسالها فقط ولم يقم بأي تزوير أو تقديم محررات مزورة، واستشهد المتهم بفترة عمله في الدولة التي تجاوزت خمس سنوات بدون أن يقع منه أي مخالفات للقانون، بحسب قوله لهيئة المحكمة.