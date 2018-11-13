رجل يتهم جارته بسبه بسبب لعب الأطفال

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام رجل لجارته بسبه أمام الجيران، وذلك نتيجة شجار نشب بين أطفالهما خلال اللعب، فيما اتهمت الجارة، المشتكي بضرب طفلتها والصراخ في وجهها، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في 20 نوفمبر الجاري.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام سيدة عربية الجنسية باتهام جاراً لها بضرب ابنتها البالغة من العمر 12 عاماً في رأسها خلال حضورهم أحد أعياد الميلاد داخل المجمع السكني الذي يسكنان به، فيما اتهم الجار "عربي الجنسية" السيدة بسبه بألفاظ نابية أمام الجيران دون أن يكون قد صدر منه ما يستوجب ذلك.

وخلال الجلسة أحضر المتهم ثلاثة شهود من الجيران رجل وسيدتين من بينهما صاحبة دعوة عيد الميلاد، حيث أقروا أما المحكمة بأن شجار وقع بين أطفال الخصمان خلال عيد ميلاد تدخل خلاله المشتكي، وقام بتهدئة الأطفال دون أن يبدر منه أي شيء أو يقوم بالاعتداء على طفلة جارتهم، إلا أنهم فوجئوا بالجارة وزوجها بالحضور وهم في حالة انفعال وقامت الجارة بسب جارهم بشكل مبالغ وبألفاظ غير مقبولة، مشيرين إلى أنهم حاولوا تهدئة الأمور إلا أنهم فشلوا في ذلك.

فيما شككت الجارة في كلام الشهود ودفعت بأنهم أصدقاء للشاكي ونفت أن يكون صدر منها أي سباب أو ألفاظ خارجة في حق جارها، مشيرة إلى أنها لم تحضر وزوجها عيد الميلاد واكتفت بإرسال أطفالهما نظراً لوجود خلافات سابقة بينها وبين جارها بسبب الأطفال أيضاً وعلمها بأنه وزوجته سيحضران عيد الميلاد، كما أن جميع جيرانهم على علم بهذا الخلاف نظراً لوجود قروب على موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب" مشترك فيه جميع سكان المجمع السكني وتم تداول هذا الخلاف على القروب سابقاً.

وقالت خلال وجود أطفالي في منطقة الألعاب بالمجمع قامت طفلتي بالاتصال بي وأخبرتني بأن الشاكي قام بضربها في رأسها ومطالبتها بترك منطقة الألعاب، فما كان منها ومن زوجها إلا أنهما نزلا لاستطلاع الأمر والاتصال بالشرطة لإثبات الحالة.

وأضافت تقدمت بشكوى ضده وبعد ذلك بنحو شهر قام بتقديم ببلاغ ضدي يتهمني بسبه في نفس الواقعة وذلك لمساومتي للتنازل عن بلاغي خاصة وأننا أرفقنا بالبلاغ تقرير طبي يثبت إصابة طفلتي في رأسها.

فيما عقب الجار أمام المحكمة وأشار إلى أن الخلاف السابق بينه وبين زوج المستأنفة بسبب أمور مالية ولا علاقة للأطفال به.